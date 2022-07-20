TÜBİTAK personel alımı yapacak
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TÜBİTAK personel alımı yapacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Uzman, Uzman Yardımcısı ve Avukat kadroları için başvurular 8 Ağustos 2022 tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş
Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

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TÜBİTAK personel alımı yapacak
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