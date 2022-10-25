TTB üzerinden devam eden açılım!

AKP Genel Başkanı / Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine sonrası açıklamada bulundu.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle yargının harekete geçtiğini ifade etti.

Erdoğan, “Ayrıca bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek, gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın, adı Türk ile başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum.” dedikten sonra da meslek örgütlerinin yeniden yapılanması için yasal düzenleme yapacaklarını da ekledi.

İster TTB başkanı ister başka bir kurumun söyledikleri hatta yasal sınırlar dışına çıkmış dahi olmaları, o kurumun isminin değiştirilmesini gerektirir mi?

İsmindeki Türk ibaresi kaldırılır mı?

Hele de TTB’yi bugün yöneten anlayış; AKP’nin başlattığı demokratik açılım sürecinde, TTB’den Türk ibaresi çıksın diye çalışma yürütmüşken kaldırılır mı?

Açılım, saçılım devam ediyorsa kaldırılır!

AKP geçmişte; rejimi değiştirebilmek için sivil toplum kuruluşlarını, açılımlara destek vermesi için teşvik etmiş ve en önemli araçlardan biri olan sosyal medyayı da çok iyi kullanmıştı.

Rejimi değiştirip amacına ulaştıktan sonra her ikisine de pek ihtiyacı kalmadı…

AKP; seçime 6 ay kala, hemen hemen her gün, bir kanun değişikliği yapıyor.

Eski Türkiye’nin yani parlamenter rejimden kalan kanunlarını ya kaldırıyor ya da alternatifini çıkarıyor.

Örneğin bir yanda 657 sayılı Devlet memurları Kanunu diğer yanda Öğretmen Meslek Kanunu.

Biri uygulanıyor, biri uygulanmıyor!

Peki, seçime az bir zaman kala bir iktidar, bu değişikliklerle tepkileri göze alır mı? Alıyor…

Hem de yerli ve milli kavramını kullanarak, devletin de yurttaşlık kimliği olan Türk ibaresini kaldırıyor.

Seçimi kazanırsa koltuğunun altındaki kimliksiz, renksiz yeni anayasa, direk uygulamaya geçecek gözüküyor.

Seçimi kazanamazsa ufukta kargaşa bekliyor.

Türkiye, 2023 seçimlerine bu şekilde hazırlanıyor…

AKP, 2023 “Türkiye Yüzyılı” belgesini, Cumhuriyet Bayramı’nın başladığı 28 Ekim 2022’de açıklayacak.

Anlaşılan “Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz.” den Türk Milleti değil Türkiyelilik çıkacaktır.

O nedenle TTB ve meslek örgütleri ile ilgili açıklamanın zamanlaması da manidardır.

Adı Türk ile başlayan kurumların en başında yer alan ve milli ordudan, profesyonel orduya dönüştürülen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ismi ne olacak, onu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz…