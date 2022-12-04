TTB, Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılmasını istedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir aydır cezaevinde olan Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılmasını istedi. TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, “Biz, topluma ve hekimlere, onların sağlığını ve emeğini korumak için söz verdik ve dün olduğu gibi bugün de hiçbir iktidar bize geri adım attıramayacak. Unutmasınlar; TTB susarsa sağlık da susar” dedi.

TTB, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir ay önce tutuklanan Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması talebiyle bugün basın açıklaması yaptı. TTB Genel Merkezi önünde yapılan “Başkanımız Şebnem Korur Fincancı’ya, meslek örgütümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz” konulu basın açıklamasını, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten okudu.

Ökten, Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun üzerinden bir ay geçtiğine anımsattı ve “Bizler, mesleki bağımsızlık ilkelerine yöneltilen bu antidemokratik müdahaleleri aslında tüm topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz” dedi. Ökten, şunları söyledi:

“Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının son dönem Covid-19 salgınında olduğu gibi bilimsel bilgiyi her daim, şeffaf bir şekilde toplumla paylaşması, hekimlerin emeğini ve sözünü meydanlara taşıyarak çalışma koşullarını savunması, belli ki iktidarı rahatsız etmiştir. Unutmasınlar; toplum da çok iyi bilmektedir ki TTB susarsa sağlık da susar.

Türk Tabipleri Birliği, her türlü zorbalığa rağmen toplum sağlığını ön planda tutmuş, paylaştığı tüm veriler ve önerilerde haklı çıkmıştır. Bilinmelidir ki TTB olmadan sağlık, TTB olmadan nitelikli sağlık hizmeti, TTB olmadan sağlık hakkı mücadelesi, TTB olmadan hekim emeği mücadelesi olmaz. Meslek örgütümüzün tarihinden aldığımız güçle dün olduğu gibi bugün de hem meslek örgütümüzün hem de Merkez Konseyi Başkanı’mız Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın yanında olacağız.

“İKTİDAR BİZE GERİ ADIM ATTIRAMAYACAK”

Halkın sağlığı, hekimlerin hakları için kılını kıpırdatmayanların, TTB’nin yasası ve geleceği hakkında tek bir söz etmeye hakları yoktur. Biz, topluma ve hekimlere, onların sağlığını ve emeğini korumak için söz verdik ve dün olduğu gibi bugün de hiçbir iktidar bize geri adım attıramayacak. Türk Tabipleri Birliği, kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edecektir.”

FİNCANCI 23 ARALIK’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Şebnem Korur Fincancı hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan Ankara’da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul’a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Fincancı, 23 Aralık’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. İddianamede Fincancı’nın 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. (ANKA)