TTB: Fincancı’nın serbest bırakılmasını talep ediyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, “Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

TTB Merkez Konseyi, gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili toplandı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, gazetecilere açıklama yaparak, Fincancı hakkındaki soruşturmanın hukuki zemini olmadığını öne sürdü. Fincancı’nın ifadelerinde herhangi bir suç unsuru olmadığını savunan Bulut, “21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek talep halinde Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine savcılık tarafından ifade için uygun bir vakitte davet edileceği bildirilmiş olmasına rağmen başsavcılık, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır ve dahası bu süreci bir karalama kampanyasına dönüştürmüştür” ifadelerini kullandı.

Fincancı’nın evinden çıkan mermilere ilişkin konuşan Bulut, “Hocamızın ailesinde birçok asker var. 2008 yılında babasını kaybettikten sonra babasına ait ruhsatlı bir silah zaten karakola tutanakla birlikte teslim edilmiştir. Evde böyle bir silah yok. Hatta görüntülerde de gözükmüyor. Dededen, atadan kalma koleksiyon değerindeki birkaç mermi kaldı ki bir adli tıpçının evinde böyle bir şeyi de kriminalize ederek sunmak son derece yanlış. Hocamızın ailesinde böyle koleksiyon malzemeleri var; ancak hiçbiri kullanılabilir özellikte değil” açıklamasında bulundu.

Fincancı’nın siyasi linç ve uygunsuz hukuk müdahalelerine maruz kaldığını belirten Bulut, “Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi. (DHA)