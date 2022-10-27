TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklandı.

İstanbul Kadıköy’deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara’ya getirilen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sorgusunun ardından Fincancı’nın sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Fincancı, silahlı terör örgütü PKK’nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. (AA)

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