TTB Başkanı Fincancı’nın dosyası İstanbul’a gönderildi

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, yargılamaya yetkili mercinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna hükmederek, yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul’a gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekimde İstanbulda gözaltına alındı. Ankaraya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Fincancı hakkındaki soruşturma, geçen hafta tamamlanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi. İddianamede Fincancının, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, terör örgütü propagandası suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Ankara 4üncü Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı’nın ikamet yerinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. (DHA)