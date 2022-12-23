TTB Başkanı Fincancı savunmasını yaptı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyondaki konuşmasında “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları ile Milli Savunma Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmayı, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, bazı illerin baro başkanları ile tabip odaları temsilcileri ve Fincancı’nın yakınları da izledi.

Kimlik tespiti sonrası savunmasını yapan Fincancı, mahkeme heyeti başkanının kendisine “sen” diye hitap etmesinden rahatsız olduğunu belirterek, “İfade tarzınızdan benim hakkımda bir hüküm verdiğinizi anlıyorum zaten.” dedi.

Fincancı, tek silahının kalem olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşıma kadar elimden geldiğince bir yurttaş, bir adli tıp hekimi olarak görevlerimi eksiksiz yerine getirdim. Bir adli tıp uzmanı olarak paylaştığım görüşüm, kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. Propaganda iddiasıyla suçlandığım yayın 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Ben yayında kısaca bir ön tanıdan söz ettim. Yayında belirttiğim tıbbi görüş, bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz. Tanıya erişebilmek için de etkili ve bağımsız bir soruşturma, belgeleme gerekmektedir. Neyse ki Milli Savunma Bakanlığı, Mecliste soruşturma yapacağını söyledi. Ama bağımsız mıydı, hayır. Bir insan hakları savunucusu olarak ifade özgürlüğü ve toplumun haber alma hakkını savunma sorumluluğum vardır. Bir kamusal entelektüel olarak soru sorma, kamuya hakikat bildirme talebim bilim insanı sorumluluğunun yanı sıra yurttaş olmamın sorumluluğundandır.”

Milli Savunma Bakanlığı avukatı da davaya “katılan” sıfatıyla kabul edilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle bakanlığın katılma talebini reddetti.

Fincancı’nın 3 avukatı da beyanda bulunarak, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Savunmaların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Fincancı’nın “basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşma verilen aranın ardından mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam edecek.

Bu arada, duruşma nedeniyle adliyenin önünde ve duruşma salonunun bulunduğu katta yoğun güvenlik önlemi alındı.

İddianameden

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul’da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim’de Ankara’da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle “terör örgütü propagandası” yaptığı belirtilen sanık Fincancı’nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı’nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul’daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle İstanbul’a göndermişti. (AA)