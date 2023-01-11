TTB Başkanı Fincancı cezaevinden çıktı
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TTB Başkanı Fincancı cezaevinden çıktı

TSK’ya yönelik açıklamaları nedeniyle, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan  2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıla TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, saat 17.50 sıralarında cezaevinden çıktı.

Fincancı’ya bugünkü duruşmada son sözü soruldu. Fincancı, “Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB’yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava” dedi.  Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme,  TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Fincancı saat 17.50 sıralarında Bakırköy Cezaevinden çıktı. Fincancı, cezaevi önünde bekleyenler tarafından çiçekler ile karşılandı. (DHA)

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