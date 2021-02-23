TSSD’den zincir marketler düzenlemesine ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı’nın zincir marketlere getirmeyi planladığı sigara satışını değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Karar, son derece yerinde. Ancak bu uygulama, kaçak ve merdiven altı satışları artıracaktır. Bu nedenle denetimler sıklaştırılmalı ve ağır yaptırımlar gelmelidir” dedi.

Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerle ilgili yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Buna göre elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ve satış alanı bin 500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak.

DESTEKLİYORUZ AMA DENETİMLER SIKILAŞTIRILMALI

Zincir marketler düzenlemesini değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, dernek olarak gelişmeyle ilgili temkinli bir iyimserlik yaklaşımı içinde olduklarını belirterek, “Karar, son derece yerinde. Tütün ve tütün mamullerinin satışında getirilebilecek sınırlandırmalar bizim her zaman için desteklediğimiz uygulamalardır. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak bu uygulama, kaçak ve merdiven altı satışları artıracaktır. Bu nedenle denetimler sıklaştırılmalı ve ağır yaptırımlar gelmelidir” dedi.

TERÖRÜN BAŞLICA FİNANSMAN KAYNAĞI

Son yıllarda, kaçak tütün ve sigara satışına yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını dile getiren Doç. Dr. Aydın, “Özellikle gençler arasında yaygın kullanıma sahip olan açık tütün ve bandrolsüz sigara kullanımı ileride telafisi olmayan kötü sonuçlara yol açacağı şüphe götürmez. Çünkü sağlık açısından yasal tütün de kaçak tütün de sağlığa son derece zararlı ve öldürücü. Terörün başlıca finansman kaynaklarından biri de kaçak tütün olduğunu unutmamak lazım. Deyim yerindeyse her bir kaçak sigara, askerimize sıkılan bir kurşun anlamına geliyor” diye konuştu.

(DHA)