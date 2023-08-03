TSK’nın komuta kademesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

2023 yılı Yüksek Askeri Şura olağan toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti. İletişim Başkanlığı, toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre; toplantıda bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile karara bağlandı. Buna göre 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İrfan Özret ve Kemal Yeni Orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral İsmail Güneykaya Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükataş, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Açıklamada, “Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz” denildi.

(DHA)