TSK’da yeni görevlendirmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi.

Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general , Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 general in ataması yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi’ne göre Or general İrfan Özsert Genelkurmay 2’nci Başkanlığına, Or general Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığına (İntibak), Kor general Veli Tarakcı 3’üncü Ordu Komutanlığına, Kor general Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Kor general Metin Tokel 2’inci Ordu Komutanlığına, Kor general Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, Kor general Sezai Öztürk 3’üncü Kolordu Komutanlığına, Tüm general Muammer Alper 5’inci Kolordu Komutanlığına, Tüm general Tevfik Algan 9’uncu Kolordu Komutanlığına atandı.

Listeye göre, Tüm general Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığına, Tuğ general Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığına getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi’ne göre Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığına atandı.

Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi’ne göre de, Or general İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Kor general Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığına, Tüm general Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tüm general Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığına, Tüm general Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı.

(AA)