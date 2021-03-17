Trump’tan Meghan Markle mesajı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak eşi Prens Harry ile ABD’ye yerleşen Meghan Markle’ın 2024’te yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri için aday olması halinde başkanlık için yarışmaya daha istekli olacağını belirterek, “Meghan’a karşı yarışmak cazip olur” dedi.

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın geçtiğimiz hafta Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajın yankıları devam ediyor. Tüm dünyada ses getiren röportajın ardından Markle, İngiliz Kraliyet ailesine yönelttiği ırkçılık iddialarının yanı sıra ABD Başkanlığı’na aday olmayı düşündüğü yönündeki iddialarla da gündemden düşmüyor.

Son olarak, Kraliyet ailesinin olaylı gelini Markle’ın ABD Başkanlığı’na adaylığını koyacağına ilişkin iddialara eski ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi.

ABD’de 20 Ocak’ta yapılan yemin töreni ile koltuğunu halefi Joe Biden’a devreden Trump, Meghan Markle’ın 2024’te yapılması planlanan Başkanlık seçimlerine adaylığını koyması halinde başkanlık için yarışmaya daha istekli olacağını belirterek, “Markle’a karşı yarışmak benim için cazip olur” dedi.

“Bence Kraliçe muazzam bir insan, ben Meghan hayranı değilim”

Prens Harry ve Meghan’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportaj hakkında da yorumda bulunan Trump, “Meghan Markle’ın İngiliz Kraliyet Ailesi ve Kraliçe hakkında söylediklerini düşünüyorum da, bildiğiniz gibi, ben Kraliçe ile tanıştım. Bence Kraliçe muazzam bir insan, ben Meghan hayranı değilim” ifadelerini kullandı.

İngiliz medyası: “Sussex Düşesi Meghan, ABD Başkanı olmak istiyor”

İngiliz medyasında yer alan bir habere göre, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ABD Başkanı olmak istediği iddia edildi. Kimliği belirtilmeyen bir kaynağa dayanan haberde, Markle’ın başkanlığa aday olmak için ABD’deki Demokratlar arasında çevre oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.

Haberde Markle’ın, Başkanlık kampanyası ve bağış toplama etkinlikleri için ekip oluşturma yollarını tartışmak üzere Demokrat Parti’nin üst düzey üyeleri ile bir araya geldiği de iddia edildi.

Öte yandan Markle’ın temsilcileri, Sussex Düşesi’nin politikacı olmaya yönelik bir planı olmadığını söyledi.

(İHA)