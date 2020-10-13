Trump’ın son test sonucu belli oldu!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu. Koronavirüs sonrası ilk mitingini Florida’da yapan Trump, “Kendimi çok güçlü hissediyorum” dedi.

TESTİN NEGATİF ÇIKTIĞI BİLDİRİLDİ!

Sean P. Conley tarafından hazırlanan ve Beyaz Saray tarafından paylaşılan ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin notta, Trump’ın, birbirini takip eden günlerde Abbott BinaxNOW antijen testiyle yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. Conley ayrıca, Trump’ın bulaştırıcı olmadığı kanısında olduklarını da belirtti.

“KENDİMİ ÇOK GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM”

Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın, koronavirüse yakalanıp tedavisinin tamamlanmasının ardından Florida eyaletinde yaptığı ilk mitinginde, “Koronavirüsü atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum” şeklinde konuştu.

Ayrıca Trump, Florida mitingine dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Muhteşem bir Florida mitingi oldu. Büyük bir kalabalık ve çok coşku vardı. Şimdi döndüm. Yarın gece Pensilvanya’ya başka bir büyük kalabalığa gidilecek. Biz kazanıyoruz. Ekonomi gelişiyor. İyi zamanlama!!!” ifadelerini kullandı.