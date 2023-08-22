Trendyol, Türk Sporunun ve Sporcusunun Hep Yanında

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna verdiği desteklere ara vermeden devam ediyor. Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olan Trendyol, yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diliyor. Trendyol Yemek ile deprem sonrası ligden çekilen Atakaş Hatayspor forma göğüs, Gaziantep Futbol Kulübü’nün ise forma sırt sponsoru olan Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Olimpiyat Komitesi’ne de desteklerini ara vermeden sürdürüyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, sporun toplumların sosyo-ekonomik gelişiminde üstlendiği rolün bilinciyle hareket ederek, bu kapsamda Türk sporuna ve sporcularına desteklerini sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olan Trendyol, yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diliyor.

Trendyol’un Süper Lig ve 1. Lig’e desteği lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması oldu

Trendyol’un Süperlig ve 1. Lig isim sponsorluğu anlaşması ile şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alan Trendyol Süper Lig’in heyecan ve kalitesinin daha artması ve dünyada konumunun daha da yükselmesi bekleniyor. Trendyol, Süper Lig’de şampiyonluk için mücadele edecek 20 kulübe önemli bir katkı sağlarken, Türk kulüplerin Avrupa yolculuklarına da destek vermiş olacak. Öte yandan anlaşma ile 15 ilimizde 19 takımın mücadele edeceği 1. Lig’teki kulüpler için de katkı sağlanacak. Trendyol’un Süper Lig ve 1. Lig’e desteği, lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması oldu.

Depremden sonra ligden çekilen Atakaş Hatayspor Trendyol Yemek ile sahalara döndü

Türkiye’nin Trendyol’u tüm Türkiye’yi derinden yaralayan 6 Şubat depremleri sonrasında, afet bölgesinin yeniden imarı için gerçekleştirilen Omuz Omuza kampanyasına destek vermişti. Afet bölgesine desteklerine devam eden Trendyol, depremlerden sonra ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor’a Trendyol Yemek ile forma göğüs sponsoru oldu. Trendyol Yemek, Atakaş Hatayspor sponsorluğunun ardından, Gaziantep Futbol Kulübü’ne de forma sırt sponsoru oldu.

Filenin Sultanları’nın Avrupa yolculuğuna eşlik edecek

Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olan Trendyol, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı 2023 Avrupa Şampiyonası’nda da yalnız bırakmıyor. Dünya şampiyonluğunun ardından Filenin Sultanları’na Avrupa macerasında da başarılar dileyen Trendyol, Almanya’da oynanacak şampiyona boyunca Filenin Sultanları ile birlikte olacak.

Megastar Tarkan’lı reklam filmi

Trendyol, Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’na destek için Megastar Tarkan ile yeni çektiği reklam filmini yayınlandı. Reklam filmine Tarkan’a kadın milli takım oyuncularından Eda Erdem, Dündar, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas ve Simge Aköz eşlik etti. Filmde, arabasından voleybol maçına gidenleri gören Megastar Tarkan yer alıyor. “Öp” şarkısının sözlerini, taraftarlardan aldığı ilhamla değiştiren Tarkan, şarkıyı bir milli takım marşı haline getiriyor ve marş tüm şehre yayılıyor.

Yurda dönüşlerinde de yanlarında oldu

Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olan Trendyol, FIVB Milletler Ligi’nde dünya şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın yurda dönüşlerinde de yanlarında oldu. Dünya çapındaki tarihi başarısı ile hepimizin göğsünü kabartan Filenin Sultanları’na ABD dönüşü İstanbul Havaalanı’nda keyifli bir karşılama hazırlayan Trendyol, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olmaya devam edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yalnız bırakmadı

Antalya’da düzenlenen FIVB Milletler Ligi maçları için kurulan Fanzone’da ana sahnenin sponsoru olan Trendyol, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maçları süresince heyecana ortak oldu. Deniz Satar ve Cemal Can Canseven’in sunuculuğunda gerçekleşen yayın ile A Milli Kadın Voleybol Takımı’na desteğine tüm Türkiye’yi ortak eden Trendyol, Güney Kore ile oynanan ilk maçta millileri yalnız bırakmadı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncuları Sıla Çalışkan, Meliha Diken, Ayça Aykaç, Melis Yılmaz, Buse Ünal, Yasemin Güveli ve Ayçin Akyol, Antalya Spor Salonu’nun önünde kurulan taraftar eğlence alanında voleybol severler ile buluştu. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte; Filenin Sultanları Trendyol Sahne’de voleybol severlerin soruları yanıtladı.

Genç voleybolcular yetiştirilmesine katkı sağlıyor

Trendyol, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olarak voleybola verdiği desteklere devam ediyor. Futbol Milli Takımlarının ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de Resmi Sponsoru olan Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye’de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okulları’na da destek oluyor.

Depremzede gençleri voleybol ile buluşturdu

Trendyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlattığı proje ile deprem bölgesindeki çocukları voleybol ile buluşturmak üzere yola çıktı. Trendyol, yaşanan depremlerin ardından topluma pozitif etki sağlayacak adımlar atma amacıyla geleceğin voleybolcularının yetiştirilmesi, ülkemizde daha çok çocuğun voleybol ile buluşturulmasını hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okulları projesi iş birliğinin kapsamını, deprem bölgesindeki çocuklar için genişletti. Proje kapsamında deprem bölgesinde bulunan TVF Fabrika Voleybol Okulları öğrencilerine spor çalışmalarını sürdürmeleri için malzeme desteği veriliyor. Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu ile belirlenen çadır kentlerde portatif voleybol sahaları kurarak, depremzede çocukların ve gençlerin de voleybol ile buluşmasına olanak sağlıyor.

Milli sporcuların da yanında

2021 yılından bu yana Futbol Milli Takımları’nın da sponsoru olan Trendyol, A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstleniyor.

Trendyol, yine 2021 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) resmi sponsoru olmuştu. Bu kapsamda Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden, güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli’nin bu önemli yolculuklarında yanlarında olmuştu.

Trendyol, dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli okçumuz Mete Gazoz’un da sponsorları arasında.