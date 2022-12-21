Trendyol Sanat, birinci yaşında sanatı Metaverse’e taşıdı

Bağımsız sanatçıları desteklemek, sanatı daha ulaşılabilir kılmak için 2022 yılı başında hayata geçirilen Trendyol Sanat, metaverse dünyasında da yerini alıyor. Sürekli genişleyen koleksiyonuyla Türkiye’nin en önemli dijital sanat platformlarından biri haline gelen Trendyol Sanat, birinci yaşında, GoArt iş birliği ile platformda sergilediği sanat eserlerini metaverse ile farklı bir boyuta taşıyor. Trendyol Sanat metaverse alanında, Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, 3 günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor. Kullanıcılar, Trendyol Sanat metaverse deneyimi ile 3 boyutlu olarak eserlerin her detayını yakından incelerken sanatçıların avatarlarından da sanatçılar ve çalışmaları ile ilgili bilgileri öğrenebiliyor. Türkiye’de ilk kez satışa dönen metaverse sanat mağazasını açan Trendyol Sanat, böylece metaverse deneyimi ile sanat eserlerinin satın alınmasını da ilk defa mümkün hale getiriyor.

Sanatseverlerin Trendyol Sanat Metaverse deneyimini yaşayabilmesi için öncelikle cep telefonlarına App Store veya Play Store uygulama mağazaları üzerinden “GoArt” uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Hesap oluşturma işlemini tamamladıktan sonra avatarları ile ya da anonim olarak Trendyol Sanat Metaverse alanına giriş yaparak bu alanda dilediklerince gezip, eserleri inceleyebiliyorlar. Beğenilen eserin önüne gelindiğinde eser hakkında bilgi alınabilirken, beğenilen eserler için satın al butonuna tıklayarak eseri almak için Trendyol uygulamasına geçiş yapılabiliyor.

Türkiye’yi sanat ile buluşturmayı sorumluluğu olarak görüyor

Trendyol Sanat ile çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılmayı amaçlayan Trendyol, kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların ve genç yeteneklerin eserlerini milyonlarla buluşturuyor. Sanatseverler böylece bağımsız sanatçıları keşfetme ve tanıma şansı bularak, eserlerini inceleyebiliyor. Güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan, sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler, Trendyol Sanat ile geniş kitlelere erişebiliyor. Geleceğin dijital dünyası olan metaverse, şu an için çok yeni teknolojiler barındırıyor. Sanatı, metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Trendyol, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat’ta yer alan eserlerle buluşturmayı amaçlıyor. Trendyol Sanat, genç sanatçıların tanıtılması ve tüm Türkiye’yi sanat ile buluşturmayı sorumluluğu olarak görüyor.

Trendyol Sanat, metaverse evreninde farklı bir deneyim sunuyor

Trendyol Sanat’ta bugüne kadar Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar, Ekrem Yalçındağ ile iş birlikleri gerçekleştirilirken, sanat eserlerine en çok ilgi gösteren iller İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte Bursa, Malatya, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Yalova, Muğla, Denizli, Çanakkale oldu.

Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında ürettiği eserlerine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat, çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılıyor. Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçılar ve eserleri milyonlarca sanatsever ile buluşuyor. Sanatseverler özellikle genç sanatçıları keşfetme, tanıma şansı buluyor, eserlerini inceliyor. Güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ile sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler, Trendyol Sanat ile geniş kitlelere erişim fırsatı buluyor. Trendyol Sanat aracılığıyla şu anda 150’den fazla genç sanatçının bine yakın eseri, Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşuyor. Trendyol’un özel alanlarından biri olan Trendyol Sanat, Metaverse evrenine de taşınarak, sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı ve Metaverse evrenine ilgi duyanları sanat eserleri ile buluşturmayı amaçlıyor.

Metaverse sanat galerisi ile çıtayı yükseltiyor

Pek çok kişi Trendyol Sanat sayesinde hayatını, evini, ofisini sanat eserleriyle güzelleştirirken, ilk kez bir sanat eseri sahibi olarak kendilerine yeni bir ilgi alanı oluşturan müşteriler de artıyor. Trendyol Sanat’ta yer alan her biri benzersiz eserler, “eşsiz, tek” olma özelliği ile, kendinize ya da bir sevdiklerinize kıymet göstermenin en zarif yolunu oluşturuyor. Trendyol Sanat, bu anlamda özel hediye arayanların da önemli bir adresi haline geldi. Trendyol Sanat Metaverse sanat galerisi ile de sanat eserlerini inceleme ve satın alma deneyiminde çıtayı yükseltiyor.

45 gün aralıksız çalışıldı

Trendyol’un işbirliği yaptığı GoArt, blockchain tabanlı bir Metaverse girişimi olarak 2017 yılından bu yana önemli geliştirmelere imza atıyor. Merkezinde AR teknolojisi olan GoArt’ta kullanıcılar oyunlaştırılmış bir yaşam kurgusunun içine giriyorlar ve zaman kapıları ile zamanlar arası geçiş yapabiliyorlar. Bu geçişler, GoArt evrenindeki oyunlaştırmanın temelini oluşturuyor. GoArt’ın 52 ülkeden kullanıcısı bulunuyor. Trendyol Sanat Galerisi’nin GoArt’ta hayata geçmesi için 45 gün aralıksız bir çalışma gerçekleştirildi.

Artoloji ekibinin seçkisiyle belirleniyor

Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında ürettiği yüzlerce esere ev sahipliği yapıyor. Platformda sergilenen eserler, Kolekta ve Base kurucularının oluşumu Artoloji ekibinin seçkisinden oluşuyor. Artoloji, Bodrum Zai Yaşam, Globart, İyilik İçin Sanat Derneği ve Atölye Etiler üzerinden de eser satışları gerçekleşiyor. Bugüne kadar Trendyol Sanat’ta yaklaşık 400 eser alıcılarıyla buluşurken en çok resim kategorisi ilgi gördü. Platformda yer alan sanatçıların yüzde 90’ı genç sanatçılardan oluşuyor.

Trendyol Sanat’a Türkiye ve dünyadan büyük ilgi

Geride kalan bir yıllık sürede, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerle birlikte Denizli, Muğla, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İzmit, Antalya’dan da sanat eserlerine büyük ilgi oldu. Ayrıca Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıları ve bu sanatçıların eserlerini Kanada, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri dışında Almanya, Fransa gibi AB üyesi ülkelerden kullanıcılar inceledi.

Önde gelen çağdaş Türk sanatçıları da Trendyol Sanat’ta

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Bugüne kadar Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar, Ekrem Yalçındağ ile iş birlikleri gerçekleştirilirken sınırlı sayıdaki eserler kısa sürede tükendi.

Trendyol Sanat’taki 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine ulaşmak trendyol.com web adresi ya da Trendyol mobil uygulamasındaki arama motoruna “Sanat Eseri” yazarak eserleri incelemek mümkün.

Trendyol Sanat Metaverse’e alanına ulaşmak için “GoArt” uygulamasını linke tıklayarak indirebilirsiniz: https://www.goartmetaverse.com/time-portal?tpref=4b7d6c52-6ecd-4a6f-a509-aedfcd66eeb8

Trendyol Sanat’taki 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine ulaşmak için: https://www.trendyol.com/sr?cid=611663&si=0