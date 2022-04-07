Trendyol, e-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda e-ihracat ile yerli üreticileri ve ürünlerini globaldeki müşterilerle buluşturuyor.

Trendyol, yerli üreticilerin ürünlerini e-ihracat ile yurt dışındaki müşterilere ulaştırıyor. Almanya’daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticileri Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşurken, yerli üreticiler Trendyol aracılığıyla 50’den fazla global e-ticaret platformunda farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaşıyor.

2021’de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Trendyol ile yerli ürünlerin globalde 4 milyon müşterisi bulunuyor. 2023 yılında ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirleyen ve e-ihracat için önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon USD yatırım yapacak olan Trendyol, 5 yıl içinde toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmayı hedefliyor.

Birleşmiş Markalar Derneği ile e-ihracatta güç birliği

Trendyol, Türkiye’nin en büyük işvereni ve ihracat gücü olan perakende sektörünü desteklemek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında Trendyol, BMD üyesi olan Türk markalarını global pazarlara taşıyarak milyonlarca müşteri ile buluşturacak. Böylece ülkeye döviz girişini artırarak ülke ekonomisine sağladığı faydaları daha da büyütecek. Ayrıca, Global e-ticaret sitelerinde Trendyol’un ihracat payını artırırken Türkiye’nin önde gelen markalarının da yer almasını sağlayacak.

Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor

E-ihracat planlarına hız veren Trendyol, ülkemizde de yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olmayı sürdürüyor. Platforma katıldıkları ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim gücüyle satıcılarının yanında olan Trendyol, pazaryeri modeli ile onları milyonlarca müşteriyle buluşturuyor. Trendyol, global dijital ekonomi için yerli üreticilerin dijitalleşmesine katkı sağlayarak onları e-ihracata hazırlıyor.

Anadolu’daki satıcılar yeni müşterilere ulaşıyor

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf, KOBİ ve yerli üreticileri dijitalleştiriyor, bu işletmelerin ürünlerini 30 milyondan fazla müşteriyle buluşturuyor. Özellikle Anadolu illerindeki satıcıların yeni müşteri gruplarına ulaşmalarını sağlayan Trendyol, esnaf ve KOBİ’lerin gelirlerinin artmasına ve işlerini büyütmelerine önemli katkı sağlıyor.

Yöresinden ürünler milyonlarla buluşuyor

Daha fazla esnaf, KOBİ ve üreticiyi dijitalleştirmek için farklı iş birlikleri gerçekleştiren Trendyol, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ‘Yöresinden Ürünler’ programını başlattı. Trendyol, ülkemiz topraklarında yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 688 farklı çeşit coğrafi işaretli ürünü Trendyol Yöresinden Ürünler butiğinde müşterileriyle buluşturuyor. Müşteriler, ihtiyaç duydukları coğrafi işaretli ürünlere yöresinden tek tıkla ulaşabiliyor. Trendyol, böylece sürdürülebilir kalkınmaya ve ürünün gerçek sahibi olan yerli üreticilerin gelirlerinin artmasına da katkı sağlıyor. Coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkarak Anadolu’daki üreticilere ve yerel üretime destek veren Trendyol, pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik destekleriyle de yerel üreticileri güçlendiriyor. Programa katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına; özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve her bir satıcıya özel atanan e-ticaret danışmanları aracılığıyla geniş imkanlar sunuluyor.

Kadın kooperatiflerine destek olurken yerel kalkınmaya katkı sağlıyor

Kadınların dijital ekonomide etkin şekilde var olması için teknoloji, finansman, pazarlama ve eğitim ile onları destekleyen Trendyol, kadın girişimcilerin ürünlerini müşterileriyle buluşturarak işlerini büyütmelerine katkı sağlıyor. Trendyol’un kadın KOBİ destek programı Güçlü Kadınlar Programı’na bir işletmede yüzde 50’den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80’e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor.

Pandemi döneminde Trendyol’da satışa başlayan Taha Mertcan Ok ve Cahit Uslu, köylerinde kalkınma hareketi başlattı. Büyükşehirden ayrılarak memleketleri Manisa Kırkağaç’ın Öveçli Köyü’ne geri dönen iki kuzen, 300 kişilik köylerinde herkese istihdam yaratmayı hedefliyor.

“Trendyol bize fırsat eşitliği yarattı”

Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Taha Mertcan Ok, pandemi döneminde işlerinin bıçak gibi kesildiğini belirterek bu dönemde çıkış yolunu e-ticarette bulduğunu söyledi. Ok, “Bir aile markamız vardı ancak pazara ulaşma anlamında istediğimiz başarıda değildi. 2020 yılında pandemi başladığında ise işlerimiz tamamen durdu. Üniversite hayatım boyunca kendi markamı kurarak hem ailem hem de köy halkıyla birlikte bir şeyler yapmak istiyordum. İşlerimiz durduğunda harekete geçtim ve markamız Organik Teyze ile Trendyol’da satışa başladık. İkinci gün sipariş geldi, çok kısa sürede Türkiye’nin birçok yerinden sipariş almaya başladık. Bir buçuk ayda satmayı planladığımız ürünleri bir haftada sattık. Kars’a zeytinyağı satabileceğimizi hayal bile edemezken bugün Kars’a zeytinyağlarımızı gönderiyoruz. E-ticaret sayesinde Türkiye’nin her yerine ulaşabiliyoruz. Trendyol bize fırsat eşitliği yarattı” dedi.

“Köy halkına istihdam sağlıyoruz”

Pandemi döneminde profesyonel işini bırakıp eşiyle birlikte memleketine dönen ve üretime başlayan Cahit Uslu ise “Karşı Köyden markamızı kurarak Trendyol’da satışa başladık. Bugün sirke, salça, sebze ve meyve kurusu, bitki çayları, reçel, marmelat ve pekmez grubundan oluşan 120 çeşit ürünü tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Köy ve bölge halkına istihdam sağlıyoruz. Köydeki üreticilerimizden meyve ve sebzeleri alarak işliyoruz. Tesisimizde hammadde ayıklamadan üretime kadar yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Bunların çoğu kadınlardan oluşuyor. Hedeflerimiz arasında e-ihracat var” şeklinde konuştu.