Trendyol, Dünya KOBİ Günü’nü kutluyor

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, verdiği desteklerle her zaman yanında olduğu KOBİ’lerin 27 Haziran Dünya KOBİ Günü’nü kutluyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olan Trendyol’da satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 93’ü şirket performanslarının artırdığını vurguluyor.

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzbinlerce KOBİ ve esnafın milyonlarca müşteriyle buluşmasını sağlayan Trendyol, KOBİ’lerin ve esnafların büyümesine katkı sağlıyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu PAL’in, Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri Temmuz 2022 verilerine göre Trendyol ile büyüyen KOBİ’lerin ve esnafın gerçekleştirdiği büyüme dikkat çekti. Rapora göre Trendyol’daki satıcıların yüzde 99’u KOBİ’lerden oluşurken, Trendyol’da satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 93’ü şirket performanslarının artırdığını vurguladı. 83 bin satıcı da Trendyol’da satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye’de üretmeye başladı. Raporda ayrıca, Trendyol’da satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 87’si tüketici ve pazarı daha iyi tanıdığını, yüzde 87’si satış ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirdiğini, yüzde 83’ü müşteri deneyimini iyileştirdiğini, yüzde 82’si operasyonel verimliliği artırdığını belirtti.

KOBİ’ler, ilk yıl % 10, ikinci yıl %20 daha fazla büyüyor

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Trendyol için hazırladığı 2018-2021 ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’ verilerine göre ise Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor. Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla, satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 6.43, bir sonraki yıl ise yüzde 12.3 daha fazla çalışan istihdam ediyorlar. Aynı zamanda Trendyol satıcıları, benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl iki kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yapıyor. Rapora göre, Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 13.9, bir sonraki yıl ise yüzde 22 daha fazla kadın istihdam ediyor.

KOBİ’lere yüzlerce farklı eğitim sunuyor

Trendyol, sahip olduğu bilgi ve birikimi Trendyol Akademi aracılığıyla KOBİ ve esnafa sunuyor. KOBİ ve esnaflar, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

Trendyol Akademi eğitimlerine katılan her KOBİ ve esnafa özel e-ticaret danışmanları atanıyor, süreçler, operasyon ve performansları konusunda bu işletmeler düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem Türkiye’de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.

Afet bölgesindeki 35 bin satıcı e-ihracatçı olacak

Trendyol, afet bölgesi için de uzun vadeli ve kalıcı destek hedefliyor. Trendyol’un afet bölgesindeki satıcılarının 2022 yılındaki ticaret hacmi 10,5 milyar TL’ydi. Bu yıl için 16 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefi koyduğu afet bölgesindeki satıcıların, bu hedefi yakalaması için çalışmalarını sürdüren Trendyol, depremden etkilenen bölgeye 3 yılda toplamda 70 milyar TL’lik ticaret hacmi sağlayacak. Satıcılarını Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi planlayan Trendyol, teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği sunacak.

Yerli üreticileri Azerbaycan ile de buluşturuyor

Almanya’daki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/de ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/en siteleri üzerinden Türk üreticileri Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturan Trendyol, ayrıca Mayıs ayında faaliyetlerini başlattığı Azerbaycan’daki müşterileriyle de yerli üreticilerin ürettiği ürünleri bir araya getiriyor. Bununla birlikte, 90’a yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor.

‘Markamızın bilinirliği Trendyol’la arttı’

2019 yılında 2 ortak ile yola çıkan Le Mabelle şu an 20 çalışanla 1000 metrekare alanda hem depolama hem üretim yapıyor. Le Mabelle firması yetkilisi Kübra Sarp, “Markamızın dijitalleşmesinde ve marka bilinirliliğinin artmasında Trendyol ile çok daha hızlı bir yol aldık. Şirketimiz Kids kategorisinde sadece online satış kanalları üzerinden ticaretini yürütmekte. 10 bin dolar sermaye ile başladığımız operasyonlarımızı, yeni yatırımlarla destekliyor; şirketimizin dijitalleşmesi yönünde adımlar atmaya devam ediyoruz. Yeni yatırımlarımızda, Trendyol’daki büyümemizin rolü büyük.” dedi.

‘Her geçen gün büyüdük’

Mesut Hırdavat firma yetkilisi Mesut Yürekli, Trendyol ile birlikte daha da güçlendiklerini ifade etti. 2020 yılında Trendyol’da satış yapmaya başladıklarını anlatan Yürekli, “Trendyol’a giriş yaptığımızda bir çalışanımız vardı. Şu anda sekiz çalışanımız ile devam ediyoruz. Her geçen gün kendimizi geliştirip Trendyol’la büyüdük, beraber güçlendik. Bu büyüme sürecimizde hep birlikte yol aldığımız için ‘Trendyol Benim’ diye tanımlıyorum. Şu an güçlü ekibimizle Türkiye’nin her yerine hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

‘En çok satanlarda ürünlerimiz var’

Pandemi dönemindeki durgunluk nedeniyle Eminönü’ndeki mağazalarını kapatmak üzereyken Trendyol ile tanıştıklarını anlatan Ceso Accessories firması yetkilisi Kazım Şahin, “Trendyol mağazamızı açtıktan sonraki ilk 4 ay içerisinde 1000 sipariş aldık. İkinci 1000 siparişimizi ise 2 ay sonra aldı. Şu anda satış yaptığımız kategorilerde en çok satanlar listesinde hep ürünlerimiz var.” dedi.