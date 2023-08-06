Transfere kriter

Avrupa kupalarında ilk turda dört takımımız da tur atladı. Büyük başarı olarak görülen bu durumda en çok alkışı hak eden Adana Demirspor’du. İlk kez katıldığı Avrupa mücadelesinde en güçlü rakip de onunkiydi. Diğer takımlarımız içinse maçlar Okan hocanın dediği “İyi bir hazırlık maçı” kıvamında geçti.

Her sezon başı olduğu gibi yine takımlarımız hazır değil. Ligimizin büyükleri transferleri kamp döneminden sonra yapmaya devam ediyor. Geçen yılın şampiyon takımı şimdiden 8 transfer yaptı. Lig ikincisi Fenerbahçe durur mu? Bir takım kuracak kadar oyuncu aldı bile. Beşiktaş’ın 5 transferle geride kaldığına bakmayın, onun ekonomisi vatandaşımız gibi, akşam pazarını bekliyor. Avrupa’da transfer sezonu kapansın elde kalmışlarla onlara yetişme peşinde. Daha hazırlık döneminde revire dönen Trabzon da yeni bir takım kuracak kadar transfer yapıyor. Bedelsiz elden çıkardığı Bartra, Dorukhan ve sembolik 100 bin Euro’ya sattığı Abdulkadir Parmak kalitesinde oyuncu alabilecek mi merakla bekliyoruz.

Neredeyse sezonu bitmeyen ve hiçbir kriteri olmayan bu transfer işine artık bir el atılmalı. Takımı için en erken lige hazır olacağını söyleyen hocamız bile beşinci haftayı işaret etti, varın gerisiniz siz düşünün. Her sezon yeniden takım kuran kulüplerimiz ekonomik dar boğazdan nasıl çıkacaklar? Transfer takıma takviye yapılarak devam etmeli…