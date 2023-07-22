Transfer çalımına sıcak bakmıyoruz

Kulüplerimiz de ülkemiz gibi mali sıkıtı içinde. TL üzerinden kazanıp genelde döviz bazında ödeme yapıyorlar. Dolar kurundaki yükselişten kulüplerimiz dertli. Bu yeni bir durum değil ki. ”Finansal açıdan belimiz büküldü. Adil rekabet ortamı sağlanmalı” diyenlerin bir de icraatlarına bakmaları gerek.

Takım içindeki yabancı oyuncu sayısı kademeli olarak azaltılacaktı. Her sezon başında bir araya gelerek bunu engellediler. Zaten bundan yakınanlar da harcama limitleri en yüksek olanlar, azınlıkta kalanlar zaten ellerindeki ile yetinmeye çalışıyor, istenen adil rekabet ortamı nasıl olacaksa…

Yeni adı ile Trendyol Süper Ligimiz sezon sonunda bir şampiyon çıkarıyor, fakat bitmek bilmeyen transfer döneminde bir dizi transfer şampiyonları ilan ediliyor. Her nasıl oluyorsa bu şampiyonlar birbirlerine sürekli transfer çalımı atıyorlar. A takımı az bulunur Hint kumaşı gibi olan bir oyuncu ile anlaşma zeminindeyken B takımından bir hamle, hooop oyuncu B takımına transfer oluyor. Alkışlar, transfer çalımı atılmış! Bu çalımdan kim zarar görüyor; oyuncu ve menajeri hariç herkes.

Önümüzde bir şampiyon Bursaspor örneği varken yöneticilerin daha itidalli davranmaları gerek. Zaten ligimizde sezonda bir takım şampiyon oluyor. Diğer sonuçları başarısızlık kabul edilmemeli, futbolun spor olduğunu unutmadan mücadele devam etmeli.