Tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir’de kent içi ulaşımını sağlayan tramvayın çarptığı yaşlı kadın öldü.

İbrahim E. idaresindeki tramvay, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Gür’e (78) çarptı.

Ağır yaralanan Gür, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Tramvay sürücüsü İbrahim E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(AA)

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