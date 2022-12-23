Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Trakya Üniversitesi ‘ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…