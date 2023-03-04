Traktörüyle dereye düşen çiftçi yaşamını yitirdi

İstanbul Tuzla’da bahçesini sürdüğü sırada traktörüyle dereye düşen çiftçi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi’nde 70 yaşındaki Hüseyin Atayık, bahçesini traktörle sürerken 3 metre yükseklikten Umur Deresi’ne düştü.

Sabah saatlerinde durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Atayık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Hüseyin Atayık’ın yakınları fenalaştı.

Atayık’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek. (AA)