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Trafikte yağmur yoğunluğu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul’da etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Metrobüs duraklarında toplu ulaşım araçlarına inmek ve binmek isteyenler zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu’nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü.

Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 76 olarak ölçüldü. (DHA)

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