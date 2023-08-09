Trafikte sopa ve sandalyeli kavga

Ankara’nın Keçiören ilçesinde trafikteki hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi’nde, dün akşam Y.Ç. yönetimindeki otomobil ile E.Y.C.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y.C. ve beraberindeki D.N.C. ile diğer otomobil sürücüsü Y.Ç. kaldırım üzerinde kavga etmeye başladı. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk, sopa ve kamp sandalyesiyle vurduğu kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, vatandaşların araya girmesi ile sonlandırıldı. Olaya karışan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

(DHA)