Trafikte drift yaptı, ehliyetini kaptırdı
Haberler Gündem

Trafikte drift yaptı, ehliyetini kaptırdı

Çekmeköy’de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücü yakalandı. 5 yıl içinde 2. kez drift yapmaktan ehliyetine el konulan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Jeyhun S. isimli sürücünün 34 NB 9602 plakalı otomobiliyle Çekmeköy, Necip Fazıl Kısakürek

Caddesi’nde trafiği tehlikeye atarak drift yaptığını belirledi. Jeyhun S.’yi gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Jeyhun S.’ye 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Sürücünün 5 yıl içinde 2. kez drift yapmaktan ehliyetine daimi olarak el konuldu. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Trafikte drift yaptı, ehliyetini kaptırdı
Gündem