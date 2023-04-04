Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti

Zorunlu trafik sigortası primlerinde hasarsızlık indirimi ile hasar artırım oranları değiştirildi. Hasarsızlık durumunda yüzde 50’ye kadar indirim, hasar durumlarında ise yüzde 200’e kadar artırım öngörüldü. Elektrikli araçlar için zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 10 indirim uygulanabilecek.

Resmi Gazete’de, zorunlu trafik sigortası tarife uygulamalarına ilişkin yönetmelik değişikliği yayımlandı. Buna göre; kaza sonrası hasarın giderilmesinde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanımı halinde sigorta primlerinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim en az 250 TL olarak belirlendi. Bu primin 200 TL’sinin acente komisyonu olması öngörüldü.

1 Mayıs 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primlerin yüzde 5 artırımlı olması kararlaştırılırken; 1 Mayıs’tan itibaren aylık azami fiyat artışı ise yüzde 2 olarak belirlendi. Hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değiştirildi. Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7’den 9’a çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık durumunda yüzde 50’ye kadar indirim, hasar durumlarında ise primlerde yüzde 200 artırım öngörüldü.

Ayrıca, elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. (DHA)