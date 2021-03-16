Trafik magandası hatalı sollamayla drift yaptı
Haberler Gündem

Trafik magandası hatalı sollamayla drift yaptı

Kâğıthane’de otomobil sürücüsü hatalı sollama yapmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen sürücü yol kenarında drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Trafikteki tehlikeli anlar arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler dün Kağıthane’de çekildi. Sabah 09.50 sıralarında Kağıthane İsmet İnönü Caddesi’nden çıkarak Eski Edirne Caddesi’nden Sultangazi yönüne doğru ilerleyen bir otomobilin sürücüsü önce hatalı sollama yapmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen sürücü ardından drift atarak trafiği tehlikeye attı.

34 TS 0736 plakalı aracın sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı anlar arkasından gelen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA) 

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Küçük Eymen’i öldüren annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Küçük Eymen’i öldüren annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Dolu yağışı yolları kayganlaştırınca kazalar ardı ardına geldi

Dolu yağışı yolları kayganlaştırınca kazalar ardı ardına geldi

‘Sonun Özgecan Aslan gibi olacak’ tehdidinin cezası belli oldu

‘Sonun Özgecan Aslan gibi olacak’ tehdidinin cezası belli oldu

Trafik magandası hatalı sollamayla drift yaptı
Gündem