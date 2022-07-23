Trafik denetlemesi yapan polise otomobil çarptı

Sarayburnu’nda sollama yapan Yusuf Baran Kaymaz, trafik denetimi yapan polis Ongun Yavuz’a çarptı. Yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Sarayburnu Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. 34 GMG 57 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Baran Kaymaz (20) önündeki otobüsü solladığı sırada trafik denetimi yapan polis memuru Ongun Yavuz’a çarptı. Yavuz çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Polis memuruna ilk müdahaleye arkadaşları yaptı. Polis memuru olay yerine çağırılan ambulans ile Samatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Yusuf Baran Kaymaz ifadesi alınmak üzere Sirkeci Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)