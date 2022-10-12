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Trafiği durdurup kediyi ezilmekten kurtardı

Avcılar D-100 Karayolu’nda aracını durdurup trafiği kesen sürücü, yoldaki kediyi yakalayarak ezilmekten kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, D – 100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Topkapı istikametinde meydana geldi. Akan trafikte bir kedinin D – 100’ün ortasında yürüdüğünü gören bir sürücü otomobilini durdurup, trafiği kesti. Sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kediyi yakalayarak otomobiline götürdü.

Kediyi ezilmekten kurtaran sürücü daha sonra yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Trafiği durdurup kediyi ezilmekten kurtardı
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