Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylül ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Eylül ayında 102 bin 506 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; trafiğe kaydı yapılan 102 bin 506 taşıtın yüzde 38,9’unu otomobil, yüzde 36,5’ini motosiklet, yüzde 14ünü kamyonet, yüzde 6,4’ünü traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 26 ve kamyonette yüzde 15,9 artarken, otomobilde yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 16,5, kamyonda yüzde 10,2, otobüste yüzde 10,1, motosiklette yüzde 9,1 ve minibüste yüzde 5,7 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 61, motosiklette yüzde 38,9, kamyonette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 6,7 artarken, minibüste yüzde 57,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15, otomobilde yüzde 10,5 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı.

KAYITLI TAŞIT SAYISI 26 MİLYON 129 BİN

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 26 milyon 129 bin 4 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,4’ünü motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca eylül ayında 740 bin 861 taşıtın devri yapıldı. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,3’ünü otomobil, yüzde 16,8’ini kamyonet, yüzde 8,9’unu motosiklet, yüzde 4,2’sini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. (DHA)