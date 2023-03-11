Trabzonspor’un siber saldırıya uğrayan YouTube hesabı aktif hale getirildi

Trabzonspor’un sabah saatlerinde siber saldırıya uğrayan YouTube hesabı erişime yeniden açıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor YouTube resmi hesabının sabah saatlerinde dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte siber saldırıya uğradığı ve erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

YouTube Türkiye’nin üst düzey temsilcilerinin global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde birçok hesabın erişimini kaybettiğini yazılı olarak kulübü bildirdiği vurgulanan açıklamada, “Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

(AA)