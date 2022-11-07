Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
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Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda, eşleşmeler belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde, Trabzonspor, play-off turunda İsviçre’nin Basel takımı ile eşleşti.

İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023’te oynanacak.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor‘un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat’ta çekilecek.

Son 16 turun müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak.

Play-off turu kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Karabağ (Azerbaycan) – Gent (Belçika)

Trabzonspor – Basel (İsviçre)

Lazio (İtalya) – Cluj (Romanya)

Bodo/Glimt (Norveç) – Lech Poznan (Polonya)

Braga (Portekiz) – Fiorentina (İtalya)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) – Dnipro-1 (Ukrayna)

Sheriff (Moldova) – Partizan (Sırbistan)

Ludogorets (Bulgaristan) – Anderlecht (Belçika)

(AA)

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