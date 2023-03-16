Trabzonspor’un borcu açıklandı

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, olağanüstü genel kurul sürecindeki kulübün 31 Ocak itibari ile borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını açıkladı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde konuşan Ören, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla kısa vadeli 1 milyar 668 milyon 263 bin TL olmak üzere, bordo mavili kulübün toplam borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin devam eden toplam 124 hukuki dosyası bulunmakta olduğunu belirten Ören, alacaklı olunan icra takip dosya bedellerinin 359 milyon 318 bin TL, borçlu olunan icra takip dosya bedellerinin ise 72 milyon 199 bin TL olduğunu duyurdu. Ören, kulübün kısa vadeli banka kredi borçlarının 15 milyon 301 bin TL, uzun vadeli banka kredi borçlarının da 987 milyon 960 bin TL olduğunu bildirdi.

Trabzonspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu’na ortak açıklama metnini okuyan Ören şunları söyledi:

Gider kalemlerine baktığımızda Futbolcu ve Teknik kadro maliyetlerimiz ile profesyonel faaliyet giderlerimizin bir hayli yüksek rakamlara ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Trabzonspor Yönetimlerinin bugüne kadar yaptığı yığınla yüksek maliyetli transferlerle kurulan kadrolarda; fazla sayıda yabancı oyuncu bulunması ve bunların sözleşmelerinin Euro cinsinden olması sebebiyle, artan kur farkları ve sözleşme bedellerini ödeyebilmek için kullanılan kredi faizleri bugünkü ekonomik duruma neden olmuştur.

(DHA)