Trabzonspor’da Orhan Ak istifa etti
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Trabzonspor’da Orhan Ak istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası’nda MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa etti.

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü’ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-1lik skorla mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Abdullah Avcının istifasından sonra, Ertuğrul Doğan yönetiminin sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı teknik direktör Orhan Ak, maç bitiminde Asbaşkan Zeyyat Kafkasa istifasını sundu. Orhan Ak istifası sonrasında soyunma odasına girerek futbolcularla vedalaştı. Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun, Akın istifasını kabul edeceği öğrenildi. (DHA)

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