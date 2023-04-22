Trabzonspor’da buruk bayram

Trabzonspor, ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor’a 4-1 mağlup olarak 6 ayı geçen deplasman şanssızlığını kıramadı. Ramazan Bayramı’na buruk giren bordo mavililer, bayramın bitimiyle topbaşı yapacak. Karadeniz ekibinin yeni hocası Nenad Bjelica, lig bitmeden takımın kötü gidişatını durdurmak istiyor.

Ramazan Bayramı’nda taraftarlarına 3 puan hediye etmek isteyen bordo mavililer, ligin 30uncu haftasında Demir Grup Sivasspor’a 4-1 farklı mağlup olarak hüsran yaşadı. Bordo mavililer, aldığı bu sonuçla ligdeki galibiyet özlemini 5 maça çıkararak bayram tatiline buruk girdi. Son olarak Orhan Ak’ın hocalık döneminde evinde oynadığı rakibi Adana Demirspor’u yenen Karadeniz ekibi, 5 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi.

DEPLASMANDA GALİBİYET ÖZLEMİ 6 AYI GEÇTİ

Ligin ilk yarısından bu yana deplasman şanssızlığını kıramayan Karadeniz ekibi, 6 ay 21 güldür galibiyete hasret kaldı. Son olarak ligin 8inci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor müsabakasında rakibini 2-1 mağlup eden bordo mavililer, Sivas deplasmanından da eli boş dönerek 3 puan özlemini 29 haftaya çıkardı.

23 HAFTADIR PUANSIZ DÖNÜYOR

Deplasmanda 1 puana dahi hasret kalan Karadeniz ekibi, oynadığı son 6 deplasman maçından da puansız döndü. 23 haftadır konuk olduğu şehirden eli boş dönen bordo mavililer, son olarak 14üncü haftada oynanan MKE Ankaragücü müsabakasında 1-1 berabere kalarak 1 puanı cebine koymuştu. Tüm klasmanlarda son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergileyen Karadeniz ekibi yeni hocasıyla toparlanma sürecine girmeye hazırlanıyor.

BLEJICA, DİRENÇSİZ SAVUNMAYI NOT ETTİ

Bordo mavili takımda kısa süre önce göreve gelen teknik direktör Nenad Blejica, yeni takımıyla ilk maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Karadeniz ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Nenad Bjelica, yeni takımıyla ilk sınavından 4-1lik yenilgiyle ayrıldı. Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor’un başında çıktığı ilk maçta 4 gol yiyen ilk yabancı teknik direktör oldu. Maç öncesinde takımla tek idman yaparak sahaya çıkan teknik adam, Sivasspor karşısında futbolcuların özellikle savunma hattındaki dirençsizliğini not ederek gelecek hafta oynanacak maçlar için hazırlığa girişti. Sezon bitmeden yeni yapılanma için hazırlıklara başlayan Bjelica, takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların listesini çıkarıp transfer listesi hazırlayacak.

BAY GEÇİLEN HAFTADA TAKIMI İNCELEYECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ramazan Bayramı biter bitmez takımla çalışmalara başlayacak. Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, ligin 31inci haftasını BAY geçecek. 32nci haftada Konyaspor’un konuğu olacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına başlamak üzere 24 Nisan Pazartesi günü toplanacak.

BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YOK

Trabzonspor’da 2019 yılında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden bu yana ara verilen bayramlaşma törenleri, bu yıl Ramazan Bayramında da gerçekleşemeyecek. Salgın nedeniyle ara verilen geleneksel bayramlaşmaların Haziran ayı sonunda Kurban Bayramında yapılması düşünülüyor.

(DHA)