Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yönetimi ibra edildi

Trabzonspor’un 18’inci başkanının seçileceği olağanüstü genel kurulunun ilk günü tamamlandı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki önceki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Trabzonspor’un 48’inci yönetim kurulunun seçileceği 18-19uncu olağanüstü genel kurulu Hayri Gür Spor Salonunda başladı. Olağanüstü kongreye, önceki dönem başkanları Ahmet Ağaoğlu ile Ahmet Celal Ataman, kurucu üye Nizamettin Algan, yönetim kurulu üyeleri, başkan adayı olan Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu listesinde yer alan isimler ile az sayıda üye katıldı. Kongre salonuna gelen Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve delegelerle görüştü. Kongre salonunda Ahmet Ağaoğlu ile Ertuğrul Doğan arasında soğuk rüzgarlar estiği görüldü. Genel Kurul Divan Başkanlığına oylamayla Ali Sürmen getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve gündemin genel kurula sunulmasıyla kongre başladı. Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün bilançolarına ait bilgileri paylaştı. Zengin, kulübün güncel borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin olarak açıkladı.

AHMET AĞAOĞLU ALKIŞLANDI

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, daha önce Ahmet Ağaoğlu’nu alkışlattığı için kendisini eleştirenlere seslendi. Sürmen, 8inci şampiyonluğu kazandırmış başkan ve yönetim kurulunu bir daha alkışlatmak istiyorum. Sayın Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür ederiz sözleriyle Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini alkışlattı.

AĞAOĞLU KONUŞMA YAPMADI

Sürmenin konuşmasının ardından Trabzonspor’da yönetim kurulu üyesi adayı olarak başvuran isimler ve genel kurul üyeleri konuşmalarını yaptı. Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, konuşmalarda yöneltilen iddialara karşılık Ahmet Ağaoğlu’nun cevap verip vermeyeceğini sordu. Ahmet Ağaoğlu konuşma yapmayacağını belirtti.

AHMET AĞAOĞLU YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin, denetleme raporunu okumasının ardından Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ibrası için oylama yapıldı. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Ertuğrul Doğanın tek başkan adayı olarak katıldığı olağanüstü genel kurulun ilk günü sona erdi. (DHA)