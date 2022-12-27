Trabzonspor’a doping takviyesi

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı pek de umduğumuz gibi olmadı. Hatta beklentilerin bile altında kaldı. Zaten maçın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesi gibi geçti. Bir tek Fenerbahçe adına King’in direkten dönen topu biraz heyecan getirmişti o kadar.

Önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus devreye girdi. Portekizli hoca, hep şapkadan tavşan çıkartmakla ünlüydü ama bu kez Crespo’yu adeta şapkaya soktu. Crespo, “Ben Noel tatiline gitmek istiyorum ve kırmızı kart göreceğim” diye bağırmasına rağmen onu oyunda tuttu ve cezasını da gördü. Bu Abdullah Avcı ve Trabzonspor’un ekmeğine yağ sürmüş oldu.

Ancak kimse unutmasın Trabzonspor bu maçı ‘doping’ ile kazandı. Hemen aklınıza kötü kötü şeyler gelmesin. Bu seyirci dopingiydi. Maç boyunca takımlarını yılmadan desteklediler ve galibiyette Jesus’tan sonra en büyük pay sahibi oldular. Keşke hep böyle dopingler yapılsa!

Taraftara bu galibiyet çok yakıştı ancak yakışmayan bir şey vardı. Güzel bir koreografi düşünülmüş ama eksiği vardı. “Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir” sözü tamam, çok güzel ama cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder Atatürk’ten bahsedilmemesi de büyük eksikliktir. Bu da o muhteşem Trabzonspor taraftarına hiç yakışmadı. Trabzon’daki ilk maçta bunu telafi edeceklerine inanıyorum.