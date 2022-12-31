Trabzonspor ve EYT

Trabzonspor’u anlamak ve çözmek mümkün değil. Bir takım bu kadar değişken olamaz. Oluyorsa da bir sorun var demektir. Dört gün önce muhteşem bir Fenerbahçe galibiyeti, dört gün sonra ise Karagümrük rezaleti. Fenerbahçe karşısında şampiyonluk yolunda, “Ben de varım” derken, Karagümrük karşısında ise belki biraz erken ama “EYT” dilekçesini vermiş oldu.

Şampiyonluğa oynayan bir takım bu kadar değişkenlik gösteremez. Ne yani her maçınızı Fenerbahçe ile mi oynamalısınız? Abdullah Avcı’da da futbolcularda da şampiyonluk motivasyonu yok. Eğer Trabzonspor şampiyonluk yolunda emekli olmak istemiyorsa ara transfer döneminde takviyeler yapmak zorunda. Bence en önemli mevkiler de sağ ve sol bek olmalı. Şu anda oynayan iki bekinin de hücuma hiç katkıları yok. Küme düşmemeye oynayan takımların bekleri gibiler.

Bir de EYT’yi bile beklemeden kendilerini emekli edenler var. En başta da iki tane Yusuf. Öyle gözüküyor ki ocak ayında Trabzonspor’da çok EYT’li olacak. Yerlerine takviyeler yapabilecekler mi göreceğiz.

Son söz ise hakemlerimize… Allah’tan Dünya Kupası’na hakemlerimizi davet etmemişler. Yoksa dünyaya rezil olurduk. Sivas-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar da FIFA kokartı alamadan EYT dilekçesini vermiş oldu. Bu hakemlerle bu lig nasıl bitecek çok merak ediyorum. Yeni yıl, yeni umut demek. Belki de hakemlerimiz, pek umudum yok ama kendilerine gelerek erken emeklilikten vazgeçerler. Umut fakirin ekmeği derler, iyi seneler.