Trabzonspor, UEFA listesini yeniledi 

UEFA Şampiyonlar Liginde başladığı Avrupa yoluna Konferans Liginde devam eden Trabzonspor, Basel maçı öncesi yeni listesini belirledi. Bordo mavililerin kadrosunda oyuncu değişiklikleri yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligine erken veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını Konferans Liginde sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, devre arası UEFA listesini revize etti.

LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER

16 Şubatta evinde Baseli konuk etmeye hazırlanan Trabzonsporun UEFA listesine tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan ile A takıma yükselen genç oyuncu Arif Boşluk eklendi.

Sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Adana Demirspora transfer olan Yusuf Erdoğan, sözleşmesi feshedilen Jean Evrard Kouassi ve bordo mavili takımda fazla forma şansı bulamayan Mountassir Lahtimi de listeden çıkarıldı.

Sağ baldırında sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Marek Hamsik ise listedeki yerini korudu.

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi listesinde şu isimler yer aldı:

KALECİLER: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Kağan Moradaoğlu

SAVUNMA: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Bruno Peres, Arif Boşluk, Serkan Asan

ORTA SAHA: Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı

HÜCUM: Umut Bozok, Djaniny Semedo, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez

(DHA)