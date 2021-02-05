Trabzonspor tutulmuyor

23. haftanın kapanış maçında, zirveye doğru ivme kazanmış Trabzonspor’un rakibi, Süper Lig’in dibine demir atmış Denizlispor’du. Göreve gelir gelmez defans kurgusu üzerine çalışan Abdullah Avcı, gol yeme sorununu çözdü. Hücum aksiyonlarındaki eksiği gidermek için de beklediği ara transfer döneminde Berat, Bakasetas ve Yunus Mallı takıma katıldı. Şanssızlık, bu dönemde takımı öne taşıyan Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür’ün takımda yer alamaması. Maça etkili başlamak isteyen Denizlispor’un baskısı çabuk kesildi. 15. dakikadan sonra oyunun kontrolü tamamen Trabzonspor’un eline geçti. İlk yarı boyunca Nwakaeme ve Djaniny, kaleci Cenk’i zorlayan isimlerdi.

İlk 11’de yer bulan yeni transferlerden Berat, ön liberoda güçlü fiziği yanında ağır bir görüntü verdi. Bakasetas, Alanyaspor’da olduğu kadar hücüm aksiyonlarına katkıda bulunamasa da gayretliydi. Ceza sahasına ilk girişinde buluştuğu topla da 61. dakikada takımını öne geçirdi. Dakikalar ilerledikçe Trabzon’da yorgunluklar görülmeye başladı.