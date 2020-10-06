Trabzonspor transferde hedefi 12’den vurdu
Bordo-Mavililer 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de yollarını ayırdı
Süper Lig’de 2019-20 sezonunu 2’nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de fesih, sözleşme bitiş ve kiralama metoduyla yollarını ayırdı.
Bordo-Mavili ekibin transfer tablosu şöyle:
GELENLER
Vitor Hugo (Geldiği takım Palmeiras, 4 yıllık)
Fousseni Diabate (Geldiği takım Leicester Ctiy, 3+1 yıllık)
Flavio (Geldiği takım Bahia, 4 yıllık)
Anders Trondsen (Geldiği takım Rosenborg, 4 yıllık)
Marlon Xaiver (Geldiği takım Fluminense, 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık)
Stiven Plaza (Geldiği takımReal Valladolid, 2 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık)
Benik Afobe (Geldiği takım Stoke Ctiy, kiralık)
Lewis Baker (Geldiği takım Chelsea kiralık)
Djaniny Semedo (Serbest statü, 3 yıllık)
Edgar Le (Geldiği takım Lille, Feyenoord’tan kiralıktan döndü)
Anıl Başaran (Geldiği takım Balıkesirspor, 4 yıllık)
Muhammet Taha Tepe (Altınordu, 5 yıllık)
SÖZLEŞMESİ SONA EREN FUTBOLCULAR
Badou Ndiaye
Manoel
Filip Novak
Jose Sosa
SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FUTBOLCULAR
Manuel Da Costa
Guilherme
Doğan Erdoğan
Nemanja Andusic
SATILAN OYUNCULAR
Alexander Sörloth (Leipzig)
KİRALANAN FUTBOLCULAR
Koray Kılınç (Turgutluspor)
Anıl Başaran (Bandırmaspor)
Abdurrahim Dursun (Bandırmaspor)