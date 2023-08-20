Trabzonspor sekiz aydır derbi kazanamıyor

Süper Lig’de yeni sezona 3 puanla başlayan Trabzonspor, dün akşam oynanan Galatasaray maçında deplasmanda sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bordo mavili takım, yeni sezona önemli yeniliklerle başlamasına rağmen geçen sezon yaşadığı kayıpları sürdürüyor. Son 8 ayda oynadığı 4 derbi maçından da mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde, son olarak kanat oyuncusu Trezeguetin kaburgasının kırılması da yeni transferlerin yapılacağına işaret ediyor.

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyasporu 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Trabzonspor, umutlarla gittiği Galatasaray deplasmanından puansız ayrıldı. Bordo-mavili takım, kalesinde 2 gol görürken rakibine karşılık veremedi. Sahadan hüsranla ayrılan Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 4 derbi maçını da kaybetmiş oldu.

DERBİDE GALİBİYET HASRETİ 8 AY OLDU

Trabzonspor, 8 ay önce oynadığı Fenerbahçe maçında aldığı galibiyet sonrasında çıktığı 4 derbi maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Dün akşam Galatasaraya 2-0 mağlup olan bordo mavililer, geçen sezon Nenad Bjelica yönetiminde Fenerbahçeyle oynanan maçı da 3-1lik skorla kaybetmişti.

Yine önceki sezonda İhsan Derelioğlu yönetiminde Beşiktaş müsabakasından golsüz ayrılan Karadeniz ekibi, geçen sezon Galatasaraya karşı Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı maçtan da 2-1 mağlup ayrılmıştı. Son derbi galibiyetini 24 Aralık 2022de evinde oynadığı Fenerbahçe maçında alan bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde bu müsabakadan 2-0lık skorla ayrılmıştı.

1 İSABETLİ ŞUT

Rakibinin savunması karşısında ceza sahasına girmekte zorlanan Trabzonspor, maçta rakip ceza sahasında topla hiç buluşamadı. Rakip kaleye doğru 3 kez şut ve 1 kez isabetli şut çeken bordo mavililer, 2021 yılı Ekim ayında oynadığı Göztepe maçından bu yana en az isabetli şut çektiği Süper Lig maçını Galatasaraya karşı oynadı.

KANAT MEVKİNDE SAĞLAM OYUNCU KALMADI

Sakat oyuncuların yokluğu Galatasaray karşısında hissedilirken, sol kanat oyuncusu Trezeguetin aldığı dirsek darbesiyle kaburgası kırıldı. Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavisine başlanırken, Trezeguet ile birlikte takımda ana mevkisi kanat olan sağlıklı oyuncu kalmadı.

Takımın sağ kanadı Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Orsicin tedavileri devam ederken, kasık sakatlığı yaşayan Viscanın iyileşmesi halinde haftaya oynanacak Çaykur Rizespor maçında sahaya dönme ihtimali bulunuyor.

TAKIMIN EN DÜŞÜK PUANLISI BARDHI

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Bjelicanın, orta alanda ilk 11de sahaya sürdüğü Enis Bardhinin performansı da taraftarın tepkisini çekti. Viscanın yokluğunda Abdülkadiri sağ kanata çeken ve merkezde Bardhi ve Bakasetasa görev veren Bjelicanın tercihleri sahaya olumlu yansımadı.

Topu çevirmesine rağmen pozisyon üretemeyen Makedon oyuncu, maç boyunca isabetli şut, kilit pas ve şut pası da kaydedemedi. Sarı kırmızılı oyunculardan 1 kez top çalabilen Bardhi 19 kez de top kaptırdı. Maç istatistiklerine göre Bardhi 5.9 puanla Galatasaraya karşı takımın en düşük performanslı oyuncusu oldu.

BAKASETAS KÖTÜ OYNADI, BJELICANIN TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ

Orta sahada yarattığı boşluklarla rakibine gol fırsatı veren bordo mavili takımda, müsabakanın ilk yarısında Bakasetasın yaşadığı top kaybı maçın ilk golünün gelmesine neden olmuştu. Bjelicanın, ana mevki 10 numara olan Bakasetası Galatasaray maçında 8 numara olarak oynatması, Yunan oyuncunun performansına ve skora yansıdı. Müsabaka boyunca isabetli şutu bulunmayan, kilit pas ve şut pası veremeyen Bakasetas, 18 kez de top kaybı yaşadı. Teknik direktör Bjelicanın, Bakasetasın verimli olduğu ana mevkiinde oynatmaması ise taraftarların tepkisini çekti.

UMUTA TARAFTAR TEPKİSİ

Teknik direktör Nenad Bjelicanın, transfer hazırlığındaki Maxi Gomez yerine santrada görevlendirdiği Umut Bozok, Galatasaray karşısında bekleneni veremedi. Yaz kampında oynanan 7 hazırlık maçında 3 gol atan Bozok, dün akşamki derbi maçında üretken olamadı. Maç boyunca rakip kaleye isabetli şutu bulunmayan ve rakipten top kapamayan golcü, 6 kez çıktığı hava topundan birini kazanabildi. Etkisiz oyunuyla skor yaratamayan Umut, taraftarın tepkisini aldı.

ENİS DESTAN İLK 11’E GÖZ KIRPIYOR

Geçen sezon devre arasında Altınordudan transfer edilen ve yarım sezon Warta Poznana kiralanan Enis Destan, Nenad Bjelicanın tercih ettiği genç oyunculardan oldu. Takımla birlikte kampa katılan ve Hırvat hocanın dikkatini çeken Destan aradığı fırsatı bu sezon yakaladı.

Galatasaray maçıyla kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan ve ilk kez bir derbi maçında oynayan 21 yaşındaki santrfor, ikinci devrenin sonlarında oyuna girerek müsabakada 18 dakika forma giydi. Bordo mavili ekibin gol kaydedemediği maçta ikinci devre oyuna giren ve sarf ettiği çabayla dikkat çeken genç golcü, ilk 11e göz kırpıyor.

BANIYA AYAĞININ TOZUYLA MAÇTA

Trabzonsporun Fatih Karagümrükten önceki gün transfer ettiği Rayyan Baniya ayağının tozuyla bordo mavili takımda ilk maçına çıktı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Türk asıllı savunmacı, ikinci devrede Denswilin yerine oyuna girdi. Uzatmalarla birlikte toplam 20 dakika forma giyen Baniya, uzatmalarda gelen Icardinin kafa golüne engel olamadı.

TEPKİLER GAZETELERDE: HAKEM KARTLARI EVDE UNUTTU

Trabzonda yayın yapan gazeteler, Trabzonsporun Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyeti sayfalarına taşıdı. Hakem kararlarını ve bordo mavili takımın oyununu eleştiren gazeteler, takıma yeni transfer ihtiyacını da sütunlarına taşıdı. Yerel gazeteler sayfalarında, Sizinle işimiz VAR , İstanbulda hüsran, Gol öncesi faul vardı, kartları evde unuttu, Transfer yetişsin, Fırtınadan eser yok, Bu takıma acil takviye şart, Umutsuz vaka başlıklarıyla tepkileri okurlarına aktardı. (DHA)