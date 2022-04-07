Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor

Spor Toto Süper Ligde 71 puanla ligin lideri olan Trabzonspor, 40 puanla ligin 14üncü sırasındaki Gaziantep FKnın konuğu olacak. 23 haftadır liderliği bırakmayan bordo mavili ekip, 2 haftadır puan kaybettiği deplasmanlardan bu kez kayıpsız dönmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32nci haftasında şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor, Gaziantep FKya deplasmanda konuk oluyor. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 13 puan fark bulunan Karadeniz ekibi, ligin bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğa erişmek için hem puan hem de zaman kaybetmek istemiyor.

2 DEPLASMAN MAÇINDA PUAN KAYBI

Karadeniz fırtınası bu sezon deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın 10undan galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, son 2 deplasman maçı olan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında puan kaybı yaşamıştı. Ligdeki en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe ile arasındaki makası açmak isteyen bordo mavili takım Gaziantep deplasmanından zaferde dönmeyi hedefliyor.

5 MÜSABAKADA YENİLMEDİ

Süper Ligde bugüne kadar 5 kez karşılaşan ekiplerden Trabzonsporun 3 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor. 2019-2020 sezonunda Süper Lige çıkan rakip ekibe bugüne kadar hiç yenilmeyen Karadeniz fırtınası, bugüne kadar Gaziantep deplasmanında oynadığı karşılaşmaların ikisinde de berabere kaldı.

AVCI’NIN GAZİANTEP FK KARNESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyeri boyunca 5 kez karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonsporda görev aldığı dönemde 2 kez Gaziantep FK karşısına çıkan Avcı, 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Süper Ligde Beşiktaşta görev aldığı dönemde karşılaştığı ekibe 1 kez yenilen Avcı, geçmişte hocalığını yaptığı Başakşehirin TFF 1’inci Ligde olduğu dönemde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

AVCI BULUT’A KARŞI ÜSTÜN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kariyerleri boyunca 7 kez karşılaştı. Avcı 5, Bulut ise 1 müsabakada galibiyet alırken 1 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Ligde son olarak ilk devrede karşılaşan hocalardan Avcı, Trabzonda oynanan karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

ÖNEMLİ 3 OYUNCU CEZALI

Trabzonspor, yarın oynayacağı karşılaşmaya takımın önemli 3 oyuncusunun sarı kart cezalı olması nedeniyle yoksun çıkacak. Sahadaki yüksek enerjisi nedeniyle taraftarların Pire ve Ciğersiz lakabını taktığı Siopis ile Bakasetasın yanında, son haftalarda attığı gollerle göz dolduran Djaniny yarınki karşılaşmada yer almayacak. Sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Trondsen ise yarınki karşılaşmanın kadrosunda olmayacak.

ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

Önemli oyuncuların eksikliği nedeniyle bordo mavililerin yarınki karşılaşmada savunma ve orta sahası yeniden şekillenecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Avcının orta sahada Bakasetas ve Siopisin yokluğuyla oluşan boşluğu, Marek Hamsik-Abdülkadir Ömür-Dorukhan Toköz ile doldurması bekleniyor. Savunmanın kemik oyuncusu Hugo ile genç yıldız Ahmetcan Kaplanın iyileşmesiyle savunmada oyuncu zenginliği yaşanırken, Beşiktaş maçında iyi not alan Denswil ile Hüseyin Türkmenin ilk 11de yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Trabzonsporun yarın oynanacak Gaziantep FK karşılaşması muhtemel 11i şöyle: “Uğurcan, Peres, Denswil, Türkmen, Puchacz, Hamsik, Dorukhan, Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius.”

(DHA)