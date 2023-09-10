Trabzonspor, Pepe’nin maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Arsenal’in golcüsü Nicolas Pepe’yi 1 yıl süreyle kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak Arsenal forması giyen sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepeyi transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takımda 1 yıl forma giyecek olan 28 yaşındaki oyuncuya 1 milyon 750 bin Euro maaş ve 1 milyon 600 bin Euro imza parası ödenecek. Ayrıca, Pepenin menajerine de yüzde 5 oranında ödeme yapılacak.

Fildişi sahilli oyuncu yeni takımında yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanacak. Sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunmayan oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Trabzonspor’un yeni transferi Pepe bu akşam havayoluyla saat 22.30da Trabzon’a gelerek bordo mavili takıma katılacak.

(DHA)