Trabzonspor komada

Trabzonspor’un hastalığı iyice ilerledi. Geçmeyen ve kronik bir illete döndü. Alanya hezimeti, daha doğrusu rezaleti sonrasında ne diyor doktorumuz Abdullah Avcı, “Biz teknik olarak her şeyi yaptık ama bu hastalık bir türlü geçmedi…”

‘Doktor ne yerse yesin’ işte o hesap. Aslında Akdeniz’in ılıman ve bol güneşli havası tüm hastalıklara iyi gelir ama Trabzonspor’a yaramadı. Önce Antalya’dan sonra Alanya’dan beşer gol yiyerek adeta komaya girdi.

Abdullah Avcı, takımın şampiyonluğuna büyük katkı vermiş oyuncuları bir bir gönderdi. Yerlerine ona göre daha sağlıklı ve kaliteli oyuncular aldırdı. Ama maalesef hepsi hastalıklı çıktı. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz, resmen suçu kendi üstünden atmaya çalışarak blöf yapıyor ve “Gözden geçireceğiz” diyor. Merak etmeyin kovulmadıkça hiç bir yere gitmez! Böyle çift maaş çok güzeldir herhalde… Kovulduğu Beşiktaş’tan parasını hâlâ tıkır tıkır alıyor. Trabzonspor’da da maaşı çalışıyor, daha ne olacak ki?

“Kadroma güveniyorum ve transfer istemiyorum” diyordu. Ben Avcı’yı doktora benzetmiştim ama takımı komaya soktuğu için bundan vazgeçtim. Şimdi daha çok çocuklara balon satan baloncular var ya, onlara benzetiyorum. Şişirip şişirip satmaya çalışıyor. Sezon başından bu yana üç-beş maçta balonları iyi şişirip satmıştı. Ancak en son Alanya maçında olduğu gibi balonlar patlamaya başlayınca Abdullah Hoca’nın iyi üfleyemediğini de görmüş olduk!

Tekrar sönmüş balonları iyi üfleyebilir mi, bu kadro ile çok zor. Çünkü Avcı bile teşhisi koymuş ve “Geçmeyen bir hastalık var. Yapılacakları da teknik ve taktik olarak yaptı, olmuyor” diyor.

Ne diyelim Allah şifa versin…