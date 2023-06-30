Trabzonspor, Joaquin Fernandez’in maliyetini açıkladı
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Trabzonspor, Joaquin Fernandez’in maliyetini açıkladı

Trabzonspor, 27 yaşındaki stoper Joaquin Fernandez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçen ve dün akşam kente gelen Joaquin Fernandez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspordan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol stopere 2023-24 sezonunda 1.3 milyon Euro, gelecek sezon ise 1.4 milyon Euro ödenecek. Menajerlik ücreti olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4.4’ü oranında ödeme yapılacak.

(DHA)

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