Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

27’nci haftada görev alacak hakemler şöyle: 

26 ŞUBAT CUMA 

16:00 İttifak Holding Konyaspor – Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)

16:00 Gençlerbirliği – Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

19:00 Beşiktaş  – Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)

27 ŞUBAT CUMARTESİ 

13:30 Atakaş Hatayspor – MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)

13:30 Fatih Karagümrük – Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Çaykur Rizespor  – Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)

16:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray  – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

28 ŞUBAT PAZAR 

16:00 Göztepe – Kasımpaşa  (Suat Arslanboğa)

19:00 Trabzonspor  – Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

(DHA)

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