Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tanıdık yüzler sahne alacak

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabakada tanıdık yüzler sahne alacak. Abdullah Avcı’dan Erol Bulat’a, Sosa ve Novak’tan , Bakasetas’a, birbirini yakından tanıyan oyuncular, takımlarının kazanması için mücadele edecekler.

Süper Lig’in 27. haftası sezonun en kritik müsabakalarından birine sahne olacak. Ligde Abdullah Avcı ile önemli bir çıkaşa imza atarak seri galibiyetlerle zirve yarışında iddiasını ortaya koyan Trabzonspor ile şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Fenerbahçe mücadele edecek.

Avcı ve Bulut faktörü

Taktik ve pskolojik savaşın yaşanacağı müsabakada bir dönem birlikte çalışan ve birbirlerini iyi tanıyan Abdullah Avcı ve Erol Bulut’un, hamleleri karşılaşmada en etken faktörlerden biri olacak. Bir dönem, Avcı’nın yardımcılığını yapan Bulut, tecrübeli teknik adamın saha içersinde hangi opsiyonları kullanabileceği üzerinde çalışmalar gerçekleştirirken, buna karşılık Avcı ise rakibin kafasını karıştıracak hamleleri ve müsabaka içerisinde kullanacağı zamanları değerlendiriyor.

İki teknik ekip de sıkı çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un ekipleri adeta birbirlerinin açıklarını bulmak için sıkı bir çalışma yürütüyor. Bordo-mavililerin cephesinde antrenmanlardan geri kalan bölümlerde Avcı’nın analiz ekibi, rakibin zaaflarını masaya yatırarak değerlendirirken, sarı-lacivertlilerin cephesinde de aynı durum hakim.

Bulut, Avcı’nın yanı sıra Bakasetas’ı da çok iyi tanıyor

Erol Bulut, eski ustası Abdullah Avcı’nın yanı sıra eski öğrencisi Bakasetas’ı da yakından tanıyor. Trabzonspor’a transfer olduğu ilk günden itibaren önemli bir başarı grafiği ortaya koyan Yunan oyuncu, büyük bir moralle zorlu karşılaşmaya hazırlanırken, Bakasetas ile geçmişte çalışan Bulut ise eski öğrencisini nasıl durduracağının hesaplarını yapıyor.

Sosa ve Novak etkisi

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’un kadrosunda yer alan Sosa ve Novak’ın, bordo-mavili takımı yakından tanımaları Teknik Direktör Erol Bulut’un zorlu müsabaka öncesi artılarından biri olacak. Özellikle Trabzonspor’un hücum organizasyonlarında etkili olan Nwakaeme ve Ekuban’ı ile birlikte oynayan Arjantinli oyuncu, eski takım arkadaşlarıyla ilgili teknik heyete yardımcı olacak. Uzun süre Nwakaeme’nin arkasında oynayan Novak ise forma giymesi halinde bu kez eski arkadaşına rakip olacak.

(İHA)