Trabzonspor evinde iyi, deplasmanda kayıp

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup olan Trabzonspor , bu sezon dış sahalarda aldığı sonuçlarla Lig ve Avrupa’da önemli yara aldı.

Spor Toto Süper Lig’de iç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda oynadığı toplam 12 karşılaşmanın sadece 3’ünü kazandı. 7 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 2 maçta ise berabere kaldı.

Ligde 8 deplasman maçının 5’inde puan kaybı

Trabzonspor , ligde 8 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, İstanbulspor’u 2-0, HangiKredi Ümraniyespor’u 1-0, Yukatel Kayserispor’u 2-1 yenerken, Fraport TAV Antalyaspor’a 5-2, Adana Demirspor’a 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük’e 4-1 kaybetti, Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, dış sahada 11 puan elde ederken 13 puan kaybetti.

Avrupa’da hepsini kaybetti

Trabzonspor , Avrupa kupalarında oynadığı 4 deplasman maçını da yitirdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag’a 2-1, UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’a 3-2, Monaco’ya 3-1 ve Kızılyıldız’a 2-1 mağlup oldu.

Dış sahada aldığı sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde katılamayan, UEFA Avrupa Ligi’ne de veda eden Karadeniz ekibi, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

12 maçta 26 gol yedi

Trabzonspor , oynadığı 12 dış saha maçında kalesinde 26 gol gördü.

Bordo-mavililer, ligde 8 maçta 16 gol, Avrupa kupalarında ise 4 karşılaşmada 10 gol yedi. (AA)