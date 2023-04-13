Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 29’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 16 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’de 29’uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde;

14 NİSAN CUMA

20.30 Antalyaspor – Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray – Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 NİSAN CUMARTESİ

16.00 İstanbulspor – Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor – Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe – MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 NİSAN PAZAR

16.00 Giresunspor – Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor – Beşiktaş: Volkan Bayarslan

(DHA)