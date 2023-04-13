Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 29’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 16 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’de 29’uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde;
14 NİSAN CUMA
20.30 Antalyaspor – Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray – Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 NİSAN CUMARTESİ
16.00 İstanbulspor – Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor – Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe – MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 NİSAN PAZAR
16.00 Giresunspor – Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor – Beşiktaş: Volkan Bayarslan
(DHA)
Spor